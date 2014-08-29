Почти 400 человек обратились в психологическую службу Ассоциации Туроператоров

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В психологическую службу Ассоциации Туроператоров России (АТОР), созданную в мае 2014 года, за первые месяца работы поступило около 400 звонков от клиентов и сотрудников турфирм. Об этом рассказала на конференции 28 августа исполнительный директор Ассоциации Майя Ломидзе.

Летний туристический сезон в этом году выдался очень нервный: рынок выездного туризма упал на 25-30 процентов, причем в августе спрос на четверть снизился по сравнению с июлем. После серии банкротств крупных и мелких турфирм потенциальные клиенты стали настороженно относиться ко всем представителям турбизнеса. В результате помощь психологов понадобилась как туристам, так и сотрудникам туристических компаний.

В психологическую службу АТОР звонят с самыми разными проблемами. "В не менее сложных психологических ситуациях, чем их клиенты, порой оказывают сотрудники туристических фирм, которые, как известно, в сезон работают порой круголосуточно и очень остро переживают кризисные явления на рынке в целом, даже если они впрямую не касаются их компаний, – сообщила руководитель службы Алла Товстопят. – Но основной объем обращений – непосредственно от пострадавших клиентов. Порой звонят к нам, когда попросту другие "ответственные" телефоны не отвечают".

Чаще всего люди хотят посоветоваться по поводу того или иного принятого решения. Например, уже купившие заграничные путевки жители дальних регионов страны сомневаются, стоит ли ехать в столицу – вдруг турфирма закроется и не отправит их на зарубежный курорт, а поезда внутри страны тоже стоит денег.

Психологическая служба Как уже сообщало издание M24.ru,

Как уже сообщало издание M24.ru, психологическая служба АТОР была создана в мае 2014 года. Туристы, оказавшиеся в трудной ситуации, могут из любой страны мира обращаться за советом по телефону +7-985-649-45-80. Звонки на данный номер бесплатны, хотя туристу придется платить за соединение с оператором по своему тарифному плану. Кроме того, абоненты ограничены во времени: разговор не может продолжаться дольше 10 минут.



Большинство обращений связано с конкретными туристическими проблемами. Дважды психологов даже просили приехать в другую страну, чтобы оказать помощь на месте. Помимо клиентов турфирм звонят и самостоятельные путешественники. Так, однажды туристы, забронировавшие через сайт отель в Зальцбурге, на месте обнаружили, что такой гостиницы не существует. В Непале ситуация была еще серьезнее – там пропал россиянин с обострившимся психическим заболеванием.

Приходится психологам и консультировать подростков, которые рассказывают о случившихся во время каникул романах или жалуются на отношения со сверстниками в летних лагерях. Также в службу поступали странные звонки с явно надуманными вопросами вроде "Меня в Австралии покусал коала – что делать?".

АТОР открыла службу психологической помощи для туристов

Летний сезон действительно заставил поволноваться всех, кто связан с туристическим бизнесом или пользовался услугами турфирм. Несколько компаний объявили себя банкротами: сперва о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщила "Нева", затем к ней прибавились "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", "Идеал-тур", "Лабиринт", "Интаэр" и "Нордик стар". Также о приостановке деятельности объявил турагент"Невы", "Атлас". В конце августа об остановке деятельности из-за отсутствия клиентов сообщила "Санта Люция". Часть турфирм смогли рассчитаться со своими клиентами, в других случаях у путешественников возникла масса проблем. Так, сумма требований клиентов "Лабиринта" в 15 раз превысила размер его финансовых гарантий.

Чтобы вывезти из заграничных отелей всех клиентов обанкротившихся турфирм, ассоциация "Турпомощь" потратила 218 миллионов рублей.