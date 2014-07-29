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Общество

29 июля 2014, 15:26

Мистер Бин обошел Черчилля и Чаплина в списке величайших британцев

туризм опросы мистер Бин кино жизнь в мире британцы

Роуэн Аткинсон в образе мистера Бина. Фото: facebook.com/MrBean

Согласно результатам глобального опроса, мистер Бин является одним из величайших британцев всех времен. Комичному персонажу удалось обойти Уинстона Черчилля, принцессу Диану и Чарли Чаплина в списке, составленном по ответам респондентов со всего мира.

Джон Леннон, Пол МакКартни, Джоан Роулинг и многие другие известные деятели Соединенного королевства также остались позади героя, созданного актером Роуэном Аткинсоном, сообщает The Telegraph. Респонденты, отвечая на вопрос, с кем у них больше всего ассоциируется культура Великобритании, чаще называли мистера Бина.

Среди британских фигур, которые превзошли Бина по популярности, оказались только Уильям Шекспир, королева и Дэвид Бэкхем. Они составили тройку лидеров опроса.

Комедийный сериал "Мистер Бин" (Mr. Bean) выходил с 1990 по 1995 год. Главную роль в телешоу исполнил актер Роуэн Аткинсон. Он же стал соавтором сценария. Сам образ полюбившегося зрителям всего мира героя также разработан Аткинсоном. Шоу примечательно тем, что Бин редко говорит - на идею сериала в значительной мере повлияли комические актеры немого кино

Телешоу рассказывает о приключениях мистера Бина, который сталкивается с различными повседневными задачами и проблемами. Как правило, он находит достаточно нетривиальные способы их решения.

Существует также два полнометражных фильма, "Бин" (Bean) и "Мистер Бин на отдыхе" (Mr. Bean’s Holiday), и цикл короткометражных анимационных картин.

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