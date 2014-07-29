Мистер Бин обошел Черчилля и Чаплина в списке величайших британцев

Роуэн Аткинсон в образе мистера Бина. Фото: facebook.com/MrBean

Согласно результатам глобального опроса, мистер Бин является одним из величайших британцев всех времен. Комичному персонажу удалось обойти Уинстона Черчилля, принцессу Диану и Чарли Чаплина в списке, составленном по ответам респондентов со всего мира.

Джон Леннон, Пол МакКартни, Джоан Роулинг и многие другие известные деятели Соединенного королевства также остались позади героя, созданного актером Роуэном Аткинсоном, сообщает The Telegraph. Респонденты, отвечая на вопрос, с кем у них больше всего ассоциируется культура Великобритании, чаще называли мистера Бина.

Среди британских фигур, которые превзошли Бина по популярности, оказались только Уильям Шекспир, королева и Дэвид Бэкхем. Они составили тройку лидеров опроса.