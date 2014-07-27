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Общество

27 июля 2014, 11:14

В День ВМФ в "Северном Тушине" покажут военно-патриотический спектакль

туризм моряки День ВМФ военно-морской флот

В России отмечают День Военно-морского флота

27 июля россияне отмечают День Военно-морского флота. В Москве центром торжеств станет парк "Северное Тушино". На местной набережной покажут военно-патриотический спектакль и реконструкцию морского сражения времен Великой Отечественной войны.

Реконструкция сражения пройдет не только на суше, но и на воде. В Музее истории ВМФ России будет работать выставка "Великая Неизвестная", посетители которой узнают о морских событиях Первой мировой войны и заслугах русского флота. Часть выставки посвятят стенду "Время и память", на котором представят героев, защищавших родину, и свидетелей военных действий. Экспозицию музея дополнят предметы и документы из частных коллекций.

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Для детей организуют познавательные мастер-классы и конкурсы. Ребята научаться вязать морские узлы, познакомятся с обитателями океана, смастерят фуражку и подарок для ветеранов. Праздничный концерт для ветеранов и гостей парка пройдет на главной сцене. Выступать будут Алексей Хворостян и группа "Доктор Ватсон". Начало праздника - в 12.00.

В Измайловском парке, как сообщает пресс-служба столичного департамента культуры, в День ВМФ пройдет встреча морских ветеранов.

История военно-морского флота исчисляется тремя столетиями. В 1714 году русский флот под командованием императора Петра I одержал первую значимую победу в Северной войне - русским удалось разгромить шведов. С тех пор зародилась традиция выстраивать корабли и палить из их орудий в память о славной победе.

День ВМФ отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля.

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