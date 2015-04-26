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Москва 24

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Общество

26 апреля 2015, 22:38

Виза в Египет вновь станет платной

туризм визы Египет

Пошлину за визу в Египет вновь начнут брать с 1 мая

С 1 мая въездная виза в Египет вновь станет платной для россиян, сообщает телеканал "Москва 24". Стоить виза будет 25 долларов с человека, получить ее можно будет в аэропорту по прилету.

Россияне были освобождены от уплаты въездной пошлины 15 января этого года. Власти Египта приняли подобную меру в связи с падение потока российских туристов после снижения курса рубля.

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Напомним, с 15 мая Египет намерен ввести обязательные въездные визы для иностранцев. Получать визы нужно будет заранее через дипломатические представительства Египта за рубежом. Нововведение коснется только индивидуальных путешественников, организованные туристические группы смогут въезжать в страну по старым правилам.

Сейчас однократная виза на срок до одного месяца оформляется по прибытии в любом из египетских пунктов въезда. Для этого достаточно иметь загранпаспорт (срок действия которого должен быть не менее 3-x месяцев со дня возвращения из поездки), в который в аэропорту вклеивают визовую марку.

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