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Общество

22 августа 2014, 16:00

По московским меркам: 500-метровая лилия в Останкино

туризм Останкинская башня телебашни Токио свежий воздух цифры и факты По московским меркам

Сетевое издание m24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Как откололся кусок от Царь-колокола? В каком торговом центре Москвы уместилось колесо обозрения? Сколько людей одновременно может вместить главная площадь страны? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


Одним из признанных символов Москвы считается возвышающаяся на 540 метров Останкинская телебашня. Построенная в 60-х годах прошлого столетия, она была высочайшим зданием подобного типа в мире. Сегодня, оставаясь в пятерке мировых рекордсменов, "Останкино" является самой высокой башней в Москве и в России.

Рассказывают, что прообразом Останкинской телебашни стала перевернутая лилия. Форму именно этого цветка взял за основу проекта главный конструктор "Останкино" Николай Васильевич Никитин. Причем проект этот был придуман буквально за одну ночь. Интересно, что фундамент, на котором стоит башня, непривычно мал для сооружения такой высоты. Его устойчивость обеспечивает существенная разница между массами основания и мачтовой конструкции.

Фото: ИТАР-ТАСС

Останкинская телебашня не только обеспечивает радио- и телевещание на территории проживания более 15 миллионов человек. Помимо функционального назначения, она является еще и достопримечательностью Москвы, куда спешат приезжающие в город туристы. Многих из них впечатляет скоростной лифт, который меньше чем за минуту поднимается вверх на триста метров. Находящаяся здесь смотровая площадка с прозрачным полом позволяет жителям и гостям столицы полюбоваться видом на город.

Мировой топ самых высоких телебашен долгое время возглавляла "Си-Эн Тауэр" в Торонто, затем в лидеры вырвалось аналогичное здание в Гуанчжоу. В 2012 году пальма первенства была передана другому азиатскому сооружению - коммуникационной башне в Токио с символическим названием "Небесное дерево" (Tokyo Sky Tree). Возвышаясь на 634 метра, она передает цифровые телевизионные сигналы, обеспечивает работу мобильной связи и навигационных систем. Здесь же находятся две смотровые площадки, несколько сотен торговых и офисных помещений, аквариум и даже планетарий.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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