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Общество

22 августа 2012, 18:25

Турагентство "Джулия Трэвел" исчезло вместе с деньгами туристов

туризм мошенничество криминал

Турагентство "Джулия Трэвел" прекратило работу, не оплатив путевки. Агентство просто закрыло офис, а сотрудники перестали отвечать на звонки. Жалобы пострадавших направлены в правоохранительные органы


Турагентство "Джулия Трэвел" прекратило работу, не оплатив путевки. В результате более 50 московских туристов, купивших путевки в Турцию и другие страны, могут лишится отпуска.

Агентство просто закрыло офис, а сотрудники перестали отвечать на звонки. Сайт компании в интернете до сих пор доступен, людям предлагают приобрести путевки на самые популярные туристические направления, в том числе в Турцию, Болгарию, Хорватию, Черногорию, Швецарию и на Мальдивы. При этом на месте офиса "Джулия Трэвел" на Варварке уже работает новое турагентство.

В Ростуризме сообщили, что туристы "Джулия Трэвел" обращаются с жалобами в ведомство с конца июля. "Сегодня к нам также обратились две туристки, общая сумма ущерба у которых составила около 90 тысяч рублей. Все заявления туристов направляются нами в правоохранительные органы",- уточнили в Ростуризме. По некоторым данным, на турагенство уже подано около 50 заявлений с требованием завести уголовное дело.

Напомним, в прошлом году более 3,5 тысяч россиян пострадало после банкротства туроператора "Ланта-тур".

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