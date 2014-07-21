Половине россиян не хватает выходных для отдыха - опрос

Фото: ИТАР-ТАСС

48 процентам россиян не хватает двух выходных дней, чтобы полноценно отдохнуть. Об этом свидетельствует опрос, проведенный в середине июля социологами портала Работа@mail.ru.

В опросе участвовали 2000 сотрудников различных компаний. 51 процент респондентов сообщили, что субботы и воскресенья им вполне достаточно, чтобы набраться сил для новой рабочей недели. 40 процентов опрошенных чувствуют необходимость отдохнуть после выходных, а 9 признались, что весь понедельник вместо полноценной работы приходят в себя.

Впрочем, усталость после выходных не становится причиной опозданий сотрудников. 92 процента опрошенных в понедельник все-таки приходят на работу вовремя, а 6 процентов опаздывают на рабочее место независимо от дня недели. Лишь 2 процента трудящихся признались, что по понедельникам появляются на рабочем месте позже, чем в другие дни.

Труднее всего вернуться в рабочий ритм россиянам зимой: в это время года рабочие понедельники тяжелее всего даются 38 процентам опрошенных. 22 процента мучительно переносят начало трудовой недели осенью, 15 – весной и 13 – летом. Для 12 процентов респондентов понедельник тяжелый день в любое время года.