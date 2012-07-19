Испания может помочь Москве в развитии транспортной системы

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Мэр столицы Сергей Собянин обсудил с королем Испании Хуаном Карлосом возможность сотрудничества в развитии транспортной системы Москвы и расширении возможностей туризма между РФ и Испанией, передает «Интерфакс».

Делегация московских властей, посетившая Мадрид в начале лета 2012 года, ознакомилась с деятельностью испанских компаний по модернизации общественного транспорта, развитием интеллектуальной транспортной системы и сферы туризма и считает, что большинство инноваций можно применить в Москве.

По словам Собянина, столица объявила большой конкурс на производство трамваев, и Испания принимает в нем участие. Кроме того, испанские компании участвуют в разработке концепции "Большой Москвы". Также столичный градоначальник отметил, что к настоящему моменту товарооборот между Москвой и Испанией вырос вдвое.

Отдельный вопрос – облегчение визового режима между странами. Ежегодно из России в Испанию приезжает более 1 млн человек. Такой большой поток туристов может стать основанием для облегчения визового режима, считают московские власти.

В мэрии отметили, что министр иностранных дел Испании полностью поддерживает инициативу по облегчению визового режима, в том числе ускоренного предоставления виз бизнесменам и туристам.