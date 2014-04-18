Летние кафе открылись в столице

В Москве начали работу летние кафе

В Москве начали работу летние кафе. Официально сезон веранд начался первого апреля, сообщает телеканал "Москва 24".

Открытых кафе будет почти в два раза больше, чем в 2013 году из-за упрощенных правил их размещения.

В прошлом году в столице были снесены незаконные летние кафе на Патриарших, на Страстном бульваре, в парке "Лосиный остров". В этом - решилась судьба летней мансарды на Пятницкой, при чем не в пользу владельцев.

По новым правилам, установленным городом, с этого года в кафе не должны быть кричащих цветов. Приветствуются спокойные оттенки и натуральные материалы. Летняя веранда не должна отступать от фасада здания больше, чем на 4 метра, а расстояние от столиков до проезжей части - не менее двух метров.

Нельзя разворачивать веранды вблизи остановок общественного транспорта. Но, не смотря на все ограничения, количество летних кафе в этом году увеличится почти вполовину.

Теперь владельцы ресторанов под крышей могут обустроить веранду бесплатно, разрешения выдаются на неограниченный срок. Одно из обязательных условий - вовремя закрыть сезон. Жить временной постройке - с 1 апреля по 1 ноября.

Если кто-то нарушит правило - ошибки исправит префектура, но потом непременно выставит предпринимателю счет за свои услуги.