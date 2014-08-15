27 тысячам должников в Москве ограничили выезд из России

Более 27 тысяч москвичей не смогли уехать в отпуск из-за долгов

Судебные приставы не пустили за границу более 27 тысяч москвичей из-за долгов. В первом полугодии 2014 года московскими приставами вынесено 27 357 постановлений о временном ограничении выезда должников за пределы России, информирует пресс-служба УФССП по столице.

Постановление об ограничении должнику права выезда за пределы страны выносится при неисполнении в установленный срок и без уважительных причин требований, содержащихся в судебных актах, если сумма задолженности превышает 10 000 рублей.

Тех, кто только собирается в отпуск, просят заранее проверить наличие задолженностей. Сделать это можно дистанционно на сайте ФССП России и на портале госуслуг. После оплаты запрет на выезд снимают в среднем за десять дней.