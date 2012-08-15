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Общество

15 августа 2012, 17:48

Вышел в свет путеводитель по Коломенскому району

туризм литература Подмосковье

ИТАР-ТАСС

По Коломенскому району путешествовать станет легче. В свет вышел путеводитель "Коломенский муниципальный район", в котором рассказывается о десяти туристических маршрутах и почти сотни интересных мест.

Дополнением к путеводителю стала карта-схема Коломенского района, на которую нанесены памятники регионального и федерального значения, сообщает администрация Коломенского района.

- Одна из перспективных точек роста Коломенского района – развитие туризма. Путеводитель рассчитан на туристов, которые массово приезжают в город и район, потому что дает полную картину того, чем живет Коломенский район, какие интересные объекты можно посмотреть, - сказал руководитель администрации Коломенского муницпального района Б.Г. Полынский.

На страницах издания рассказывается об истории всего района и каждом его поселении, имеются статистические данные о площади территории и численности населения. Даются краткие описания интересных для туристов мест – памятников, храмов, святых источников, культурных и туристических объектах, музеях.

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