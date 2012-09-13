"Югория" начала прием заявлений от клиентов "Глобал-Тревел"

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Страховая компания "Югория" начала принимать заявления от клиентов туристической компании "Глобал-Тревел Интернешнл" (сеть турагентств Global Club), пострадавших из-за приостановки ее деятельности.

Напомним, 10 сентября туристическая компания заявила о приостановке деятельности в связи с финансовыми проблемами.

Как сообщалось, входящая в состав Global Club туроператорская компания находится в федеральном реестре туроператоров и имеет финансовую гарантию на сумму 30 миллионов рублей. При этом новый договор страхования с компанией "Югория" вступил в силу 8 сентября – за два дня до объявления о приостановке работы.

"Специалисты "Югории" изучают ситуацию. Принято решение, что компания принимает заявления от пострадавших клиентов "Глобал-Тревел Интернешнл" по вопросам компенсации. Страховщик будет принимать решения по этим заявлениям в течение 30 дней после их подачи", – сказали агентству "Прайм" в пресс-службе компании. – "Югория" выполнит все обязательства в рамках действующего законодательства".