Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

13 сентября 2012, 16:50

"Югория" начала прием заявлений от клиентов "Глобал-Тревел"

туризм бизнес страховые компании Югория

Фото: ИТАР-ТАСС

Страховая компания "Югория" начала принимать заявления от клиентов туристической компании "Глобал-Тревел Интернешнл" (сеть турагентств Global Club), пострадавших из-за приостановки ее деятельности.

Напомним, 10 сентября туристическая компания заявила о приостановке деятельности в связи с финансовыми проблемами.

Как сообщалось, входящая в состав Global Club туроператорская компания находится в федеральном реестре туроператоров и имеет финансовую гарантию на сумму 30 миллионов рублей. При этом новый договор страхования с компанией "Югория" вступил в силу 8 сентября – за два дня до объявления о приостановке работы.

"Специалисты "Югории" изучают ситуацию. Принято решение, что компания принимает заявления от пострадавших клиентов "Глобал-Тревел Интернешнл" по вопросам компенсации. Страховщик будет принимать решения по этим заявлениям в течение 30 дней после их подачи", – сказали агентству "Прайм" в пресс-службе компании. – "Югория" выполнит все обязательства в рамках действующего законодательства".

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать