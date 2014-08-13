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Общество

13 августа 2014, 16:31

Единый реестр турагентств планируют создать в России

туризм отдых путешествия реестры контроль турагентства туроператоры банкротства

Фото: ИТАР-ТАСС

В России может появится единый реестр турагентств. Его основной целью будет осуществление контроля за мелкими участниками туристического рынка в нашей стране - турагентствами. Об этом в среду заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Корнеев, передает Агентство "Москва".

В туристическом бизнесе существует два понятия: туроператоры и турагентства. Если первые (туроператоры) - это своего рода "заводы" по производству туров и различных путевок, то вторые (турагентства) - это магазины по их продаже.

"Реестр туроператоров ведется с 2007 года, а рынок турагентств сейчас не контролируется практически никак. Любое юрлицо может продавать туры, наряду с осуществлением иной деятельности, никаких особых требований к их квалификации, профессионализму и прозрачности нет. Рынок должен быть прозрачным и ответственным по всей цепочке. РСТ будет выступать с предложением введения единого реестра и для турагентств", - отметил Корнеев.

По его словам, введение единого реестра для турагентств - необходимая мера в связи с первыми заявлениями региональных турагентств о приостановке своей деятельности.

"Клиенты любого крупного федерального оператора - также туристы из регионов. Если оператор не очень цивилизованно и с треском уходит с рынка, то проблемы могут быть и у турагентств из регионов, которые продавали путевки данных туроператоров", - добавил Сергей Корнеев.

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Отметим, что после нескольких банкротств крупных туроператоров 12 августа сообщило о приостановке своей деятельности региональное турагентство "Сургуткурорт".

По мнению руководителя пресс-службы Ростуризма Ирины Щегольковой, в данной ситуации может быть выявлен факт мошенничества: турагентство получило деньги от туристов и закрылось. Этим вопросом будут заниматься правоохранительные органы, сказала она.

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"Сейчас необходимо контролировать турагентства, поскольку много случаев, когда работают фирмы-однодневки", - подчеркнула Щеголькова.

По ее словам, в случае с "Сургуткурортом" те туристы, которые сейчас находятся за границей, никак не пострадают, и туроператор, с которым работало турагентство, выполнит все обязательства по возвращению туристов на родину.

"Сургуткурорт" начал работу в 2005 году как туристическое агентство. Компания отправляла туристов на курорты России, Чехии, Болгарии, Словении, Словакии, Египта, Турции и Таиланда.

Напомним, 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор подобное заявление сделал "Экспо-тур", а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

Позже в Следственном комитете возбудили уголовные дела в отношении пяти турфирм. По мнению следствия, владельцы компаний продавали путевки, зная о неоплаченных счетах. Когда партнеры туроператоров отказались перевозить и принимать туристов, последние объявили о прекращении деятельности.

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