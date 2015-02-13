Кровати в столичных отелях хуже, чем в Новосибирске и Казани - исследование

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Кровати в столичных отелях оказались менее удобными, чем в Екатеринбурге и Казани. А вот самыми удобными кроватями в России туристы назвали кровати в отелях Новосибирска. Об этом свидетельствует исследование поискового сервиса Hotellook, сообщает "Интерфакс".

Такое исследование сотрудники сервиса провели в преддверии Дня всех влюбленных. Проанализировав около тысячи отзывов, которые оставляли путешественники со всего миру, и был составлен рейтинг.

Так, самые удобные кровати в гостиницах Новосибирска получили 85,7 балла. Второе место заняли спальные места в отелях Екатеринбурга (80,8 балла), на третьем - гостиничные кровати Казани (80,4 балла). Москва получила от туристов только 71,9 балла.

Помимо этого, были названы и самые удобные кровати в мире. По мнению туристов, они находятся в отелях Парижа. Согласно результатам, средний балл парижской кровати составил 89,3 балла. На втором месте оказались гостиницы Бангкока (88,1 балла) а на третьем - отели Нью-Йорка с баллом 85,6 балла.

Ранее телеканал "Москва 24" передовал, что Москва заняла второе место по популярности у россиян, которые планируют путешествия на День святого Валентина. Уступила столица только Санкт-Петербургу.

Кроме того, цены в пятизвездочных отелях Москвы резко выросли из-за экономической ситуации. Отельеры поднимают стоимость проживания несмотря на падение спроса. Тарифы, опубликованные на сайтах лучших гостиниц Москвы, увеличились на 10-30%.