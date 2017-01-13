Новогодние каникулы российские туристы провели в Таиланде и Сочи

Фото: m24.ru/Александр Горностаев

Российские туристы в новогодние праздники предпочитали отдыхать в Сочи и Таиланде. К такому выводу пришли аналитики туристического сервиса Туту.ру.

Чаще всего россияне выбирали туры по безвизовым направлениям. Более 80 процентов всех оформленных в сервисе туров не требовали визы. Доля туров с шенгенской визой составила 5,4 процента, с местной – 10,7 процента, а с электронной – 3,6 процента. По продажам лидировала Россия, Таиланд, Индия, Турция и Вьетнам. В России самыми популярными курортами стали Красная Поляна и Сочи.

Средняя цена тура на российских курортах составила 13244 рубля, в Таиланд – 47708 рублей, в Индию – 32213 рубля, в Турцию – 20273 рублей, во Вьетнам – 22446, в Тунис – 21489, а в Италию – 23536 рублей.

В пресс-службе отметили, что примерно треть туристов приобрели пакетные туры с отелями без звезд, и около 10 процентов – с двухзвездочными отелями. Четырех- и пятизвездочные отели выбирали примерно 20 процентов туристов.