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Общество

12 августа 2014, 14:36

Половина москвичей с пониманием относится к празднику ВДВ - опрос

туризм опросы День ВДВ мнения

Фото: m24.ru

Более половины опрошенных москвичей относятся к традициям празднования дня ВДВ с пониманием. Недовольство этот праздник вызывает у 43% столичных жителей. Данные опроса, посвященного дню десантника, приводит Фонд общественного мнения.

Несмотря на то, что празднование дня десантника часто проходит шумно и с нарушениями общественного порядка, в массе своей москвичи не имеют претензий против торжеств. Больше всего горожанам нравится размах и сплоченность военных.

В парке Горького 2 августа отметили День ВДВ

8% респондентов заявили: "Мне нравятся люди, которые собираются вместе, это сплачивает людей. Сегодня видел, как люди собирались семьями, это очень хорошо". Еще 6% считают, что войска ВДВ являются гордостью страны и заслуживают свой праздник. 1% отметил, что 2 августа на улицах города становится меньше приезжих.

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Больше всего москвичей не устраивает разнузданность и пьянство отмечающих. Кроме того, почти каждый третий опрошенный признался, что в это день старается избегать встреч с десантниками. 2% опрошенных даже считает, что своим поведением голубые береты "позорят мундир".

День ВДВ в столице отметили в субботу, 2 августа. В храме Ильи Пророка прошла праздничная литургия, кроме того, торжества состоялись на Красной площади, Поклонной горе, на ВДНХ и в парке Горького, где "голубым беретам" бесплатно раздавали арбузы.

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