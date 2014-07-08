Москву до конца года могут посетить почти 6 миллионов туристов

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В 2014 году в Москве ожидается рост числа иностранных туристов. Руководитель Москомтуризма Сергей Шпилько сообщил Агентству "Москва", что до конца года столицу могут посетить 5,8 миллиона заграничных гостей.

Такие оптимистичные прогнозы вызваны показателями международных прибытий за первый квартал 2014 года. По данным пограничной службы ФСБ России, в январе, феврале и марте в российскую столицу только воздушным путем – через три главных аэропорта – прибыли более 1,2 тысячи иностранцев, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период 2013 года. Глава Москомтуризма полагает, что это дает основания рассчитывать на дальнейший рост туристического потока. Если тенденция сохранится, к концу года число международных прибытий в Москву может вырасти до 5,7-5,8 миллиона. В 2013 году эта цифра составила 5,6 миллиона.

По информации Москомтуризма, чаще всего в московские аэропорты прилетают туристы из Китая: в прошлом году из Поднебесной прибыли 370 тысяч человек, в этом году поток китайцев увеличился на 8,7 процента. На втором месте – немцы, однако их число в текущем году, наоборот, сократилось на 3,2 процента. Также Москву посещает множество гостей из Франции, США и Турции.

Как развивается туризм в Москве

В ежегодном рейтинге самых посещаемых городов мира по версии компании MasterCard, составленном на основе данных национальных турофисов, авиакомпаний, отелей, туристических фирм и центральных банков, европейскими лидерами 2013 года признаны Лондон, Париж и Стамбул. Их показатели – 15,9 миллиона, 13,9 миллиона и 10,4 миллиона туристов соответственно. Москва, не включенная в этот рейтинг, теоретически могла бы занять восьмое место между Амстердамом (6,3 миллиона) и Веной (5,4 миллиона).