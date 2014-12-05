Тунис отменил визы для россиян

Тунис продлил срок безвизового пребывания для российских туристов

Тунис облегчил визовый режим с Россией – туристам больше не нужно получать визы при посещении этой страны, передает Ассоциация туроператоров России.

Правда, есть одно ограничение – безвизовый режим работает только в том случае, если россиянин будет находится на территории республики не больше трех месяцев.

До этого момента срок, на которой турист мог въехать на территорию Туниса, составлял 14 дней, причем для этого нужно было прилететь прямым рейсом и иметь ваучер от туроператора.

Ранее об отмене виз для россиян заявила Индонезия. Нововведение позволит привлекать в страну около 450 тысяч новых туристов ежегодно. Послабление вступит в силу с января, до этих пор придется ставить штамп в аэропорту за определенную плату.