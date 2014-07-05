Ангарские пруды. Фото: Страница парка в "ВКонтакте"

5 июля в парке "Ангарские пруды" состоится народный сход, цель которого - обратить внимание руководства управы Дмитровского района, а также правоохранительных органов района и округа на многочисленные нарушения правил поведения в парке. С такой инициативой выступила кандидат в депутаты Мосгордумы по округу №7 Надежда Перфилова.

К Перфиловой не раз обращались жители Бескудниковского и Дмитровского районов с просьбой решить проблему их парка. Они обеспокоены тем, что в парке регулярно распивают спиртное, жгут костры и жарят мясо на мангале. Мусор за собой эти посетители не убирают.

В ответ на многочисленные обращения кандидат в депутаты Мосгордумы Надежда Перфилова организует сход граждан с обращением к властям в кратчайшие сроки навести порядок и добиться соблюдения закона на территории парка.

Начало народного схода - в 12.00.