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05 мая 2016, 00:01

Общество

ВДНХ проведет соцопрос среди иностранцев

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

На ВДНХ проведут социологический опрос среди иностранных посетителей по развитию сервисов. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ВДНХ. Исследование затронет 3000 посетителей, в том числе порядка 350 иностранцев.

"Это очень серьезное исследование для определения количества посетителей, их предпочтений, отношения к сервисам на ВДНХ. Такое маркетинговое исследование необходимо для работы и развития выставки", – пояснили в пресс-службе.

Как следует из документации АО "ВДНХ", для социологического исследования создадут три типа анкет: для всех посетителей, для иностранцев и для посетителей фестиваля "Вдохновение", который пройдет в этом году с 25 июля по 1 августа.

К слову, летом на территории ВДНХ должна появиться новая навигация. На некоторых стелах будут карты-"десятиминутки", которые отобразят объекты в зоне десятиминутной пешей доступности. Все элементы в вечернее время будут видны благодаря светодиодной подсветке, а надписи на них продублируют на английском языке. Кроме того, на указателях разместят QR-коды для смартфонов.

В этом году на ВДНХ началась реставрация исторического ландшафта. Между фонтанами "Каменный цветок" и "Дружба народов" высадят 68 формованных лип, заменят ели и привезут пальмы в кадках, которые на зиму будут уносить в помещения. Высадят около двух миллионов цветов и 18 тысяч кустарников. Тем временем на ВДНХ уже стартовал летний сезон: заработали фонтаны, открылись 120 ресторанов и летних веранд, прокат велосипедов, роликовых коньков и скейтов и сегвеев, на которых планируется проводить экскурсии. Молодоженам, которые решат провести церемонию в ЗАГСе ВДНХ, предложат покататься на ездовых собаках хаски. Кроме того, к 2017 году в павильоне "Космос" могут появиться симуляторы путешествия в космос и экскурсоводы-голограммы. Посетители павильона смогут стать свидетелями мультимедийного запуска ракеты, выйти на связь с МКС и увидеть космический туалет. В музее могут применяться интерактивные "мультитач-экраны", интерактивные книги с "оживающими" страницами.


Член правления Российского союза туриндустрии Георгий Мохов считает, что поток в Москву иностранных туристов растет с каждым днем. "Однако, на мой взгляд, ВДНХ как площадка интересней в первую очередь для внутренних туристов, чем для иностранцев. Идеология ВДНХ больше близка именно россиянам", – отметил эксперт.

По его словам, цель социального опроса среди иностранцев – выяснить их конкретные предпочтения на территории выставки. "Тут вопрос в том, насколько площадка ВДНХ интересна для зарубежных гостей, что на этой площадке имеет смысл показать. Это может быть ракета "Восток", "Москвариум", – пояснил он. – Иностранным посетителям важны основные туристические объекты столицы: Красная площадь, Третьяковская галерея, Новодевичий монастырь. Они являются традиционно рекламой Москвы как туристического объекта". Мохов добавил, что сейчас территория ВДНХ становится больше природным парком, чем объектом туризма.

Художественный руководитель клуба "Живая история", экскурсовод Елена Богачева считает, что интерес к Москве за рубежом в последнее время очень возрос, поэтому необходимо учитываеть предпочтения иностранцев. "Москва – город чрезвычайно динамичный, очень активный. Если иностранцы приедут на ВДНХ, то надо, чтобы там были справочные материалы на европейских языках, которые указывали бы на интереснейшие места на территории выставки и остального города", – отметила она.

По словам экскурсовода, для привлечения иностранных туристов в столице не хватает хороших гидов. "Сейчас категорически не хватает специалистов в туриндустрии, которые работают с иностранцами. Сказать, что это неквалифицированные кадры, это не сказать вообще ничего. Как правило, знания гида-переводчика ограничиваются основными точками Москвы, как Красная площадь и Кремль", – подчеркнула эксперт. По ее мнению, необходимо открывать больше учебных заведений, которые будут обучать профессиональных гидов.

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Напомним, в последнее время для удобства иностранных гостей в Москве разрабатываются различные проекты. Например, транспортная дирекция Чемпионата мира по футболу-2018 запустила опрос об организации передвижения гостей и болельщиков во время турнира. Ответить на 12 вопросов можно будет на одном из восьми языков: русском, английском, немецком, испанском, французском, итальянском, португальском и арабском. На основе результатов опроса будет создан транспортный план ЧМ-2018. Кроме того, к началу чемпионата мира по все станции метро и МКЖД будут объявлять на английском языке. Помимо этого, к 2018 году все схемы столичного метро будут переведены на шесть официальных языков ООН, включая китайский и испанский. Уже вышел англоязычный путеводитель по московскому метрополитену.

Анатолий Федотов, Александра Суперека

Сюжет: Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года
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