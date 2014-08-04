Около 5 тысяч клиентов "Лабиринта" должны вернуться в Россию 4 августа

Около 300 туристов "Лабиринта" прилетели в Россию из Анталии

Очередной борт с клиентами разорившейся турфирмы "Лабиринт" прибыл в Россию. Утром 4 августа в Шереметьеве приземлился самолет из Анталии. На нем в Москву вернулись около трехсот пассажиров. Всего 4 августа должны вернуться около 5 тысяч российских туристов, которые отдыхали по путевкам "Лабиринта", сообщает телеканал "Москва 24".

Как заявили представители объединения "Турпомощь", для них организовали чартерные рейсы из Египта, Туниса, Турции и Болгарии.

Также в понедельник ситуацию с "Лабиринтом" обсудят на экстренном совещании "Ростуризма" и "Турпомощи". Прежде всего, специалистам предстоит решить вопрос по поводу страховых выплат туристам, которые собирались отправиться в отпуск по путевкам компании.

Один из страховщиков "Лабиринта" - компания ВСК - сегодня уже начала прием заявлений от клиентов туроператора. Об этом говорится в сообщении на их официальном сайте.

В свою очередь пресс-служба Ростуризма сообщает, что телефоны горячей линии в офисе "Турпомощи" и форма обратной связи на сайте перегружены из-за большого числа обращений.

"Туристы компании "Лабиринт", нуждающиеся в экстренной эвакуации с курортов, помимо обращения в "Турпомощь" могут отправлять сообщения по адресу transport@labirint.travel. Вся информация будет систематизирована и передана в "Турпомощь". Представители компании "Лабиринт" готовы оказать содействие туристам, выселенным из отелей", - говорится в сообщении.

При этом если туристы хотят прервать свой отдых им необходимо обратиться в "Турпомощь", заполнив на сайте специальную форму. Информацию о рейсах и вылетах, организованных для вывоза туристов, также можно найти на сайте Ассоциации.

Клиенты турфирмы "Лабиринт" отмечают, что отели требуют повторной оплаты тура. "Вчера вечером наш отель Christofinia, который находится на Кипре в городе Айя-Напа, оповестили нас о том, что наша турфирма "Лабиринт" обанкротилась и мы вынуждены либо съехать, либо оплатить все сами из своего кармана. Мы брали путевки на 2 недели и 1 неделю. Мы потребовали официальные бумаги о том, что наше проживание не оплачено. В ответ на это они сначала распечатала нам официальное письмо от "Лабиринта", где сказано, что приостановлены действия со 2 августа. Далее мы настоятельно потребовали все таки бумагу с данными о том, что не производилась оплата со стороны "Лабиринта", но генеральный менеджер отошел в комнату и напечатал нам бумагу с ошибками , без дат и без подписей всех сторон", - сообщила туристка Ольга.

В Ростуризме подчеркнули, что если в отеле в стране пребывания требуют повторной оплаты или грозят выселением необходимо обратиться за помощью в консульство России, так как отель не имеет на это право.

"Если вы повторно оплатили проживание, необходимо сохранять документы об оплате и после возвращения в Россию обратиться в страховую компанию, где застрахована финансовая ответственность ТО "Лабиринт", за возмещением понесенных расходов", - добавили в пресс-службе.

Туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей турфирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, а также другие факторы. Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии".

Туристы начали забирать из "Лабиринта" свои загранпаспорта

"Лабиринт" принадлежит тому же владельцу, что и "Идеал Тур", которая находится на грани банкротства. В пятницу авиакомпания "Оренбургские авиалинии" временно приостановила сотрудничество с турфирмой из-за ее проблем с финансированием рейсов. Было отменено несколько десятков рейсов.

"Идеал Тур" и "Лабиринт" - не первые российские турфирмы, столкнувшиеся с финансовыми проблемами. 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля Санкт-Петербургский туроператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.