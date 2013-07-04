Россияне начинают отказываться от туров в Египет

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Российские туроператоры фиксируют снижение турпотока в Египет. Так, с начала волнений в стране – 27 июня - поисковые запросы об отдыхе на египетских курортах показывают ежесуточное снижение на 7%.

Общее снижение спроса составило 25% за неделю, при этом цены на туры в Египет тоже не стабильны, что, возможно, отражает как колебания туроператоров, так и проблемы принимающей стороны.

В течение недели стоимость тура колебалась как в большую, так и меньшую стороны, сообщает поисковый сервис OnlineTur.

За минувшую неделю по Египту прокатилась волна протестных акций. Жители страны выступают против авторитарного стиля правления президента Египта Мохаммеда Мурси и исламизации страны. Демонстранты обвиняют главу государства в неспособности решить экономические проблемы.

За несколько дней протесты приняли настолько массовый характер, что египетская армия потребовала от Мурси и оппозиции до 3 июля представить совместный план выхода из политического кризиса, однако стороны договориться не сумели.

В результате 3 июля Мурси был отстранен военными от власти и взят под стражу вместе с рядом своих соратников. Фактически это означает государственный переворот – военные приостановили действие конституции и поручили главе Конституционного суда страны на переходный период выполнять обязанности главы государства.

Напомним, Мурси является представителем международной религиозно-политической ассоциации "Братья-мусульмане", которая признана террористической в ряде стран, в том числе в России.

В декабре 2011 года "Братья-мусульмане" одержали победу на парламентских выборах в Египте, а летом 2012 года Мурси занял пост президента страны. Сейчас военные проводят операцию по аресту представителей движения. Уже арестованы верховный лидер "Братьев-мусульман" Мухаммед Бадиа, его заместитель Рашад аль-Байюми и глава созданной на базе движения Партии свободы и справедливости Саад аль-Кататни.