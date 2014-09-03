Российские миллиардеры поумнели – исследование

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Портреты обладателей миллиардных состояний из России и других государств составило британское агентство Ledbury Research по заказу авиастроительной компании Airbus. По мнению исследователей, российские миллиардеры за последние 10-15 лет стали вести себя умнее.

Как сообщило 3 сентября ИТАР-ТАСС, результаты исследования представители Airbus обнародовали накануне московской выставки деловой авиации Jet Expo. По мнению ученых, обычный миллиардер – это "умный и ориентированный на высокий уровень сервиса" человек, он сдержан и не выставляет свое состояние напоказ. Правда, россияне долгое время опровергали этот стандарт. В презентации отмечено, что еще 10-15 лет назад наши соотечественники с солидными средствами совершали ненужные покупки просто из соображений престижа. Однако сейчас они стали более разумными покупателями.

Возможно, необдуманные покупки и другие демонстративные действия богатых россиян объяснялись их возрастом. Ведь исследование показывает, что среднестатистический российский миллиардер младше своих собратьев из других государств: ему 49 лет, а богачам из США или стран Ближнего Восток в среднем за 60 лет. Если зрелые владельцы состояний сосредоточены на том, чтобы сохранить капитал и передать его наследникам, то "миллиардеры помладше в большей степени ориентированы на пользовании богатством, как часто мы наблюдали это в России", - сообщается в исследовании.

Кроме того, владельцы миллиардов проявляют большую избирательность: им важны качество продукта и уникальность предлагаемой услуги. В путешествиях для богатых людей особенно важны уединение и уверенность в тех, кто их окружает в поездке. Они любят брать с собой на отдых свой собственный обслуживающий персонал. При этом интересно, что миллиардеры из России выбирают для отдыха те же направления, что и остальные россияне, выезжающие за границу: юг Франции, запад Средиземноморья, Хорватию и Черногорию.