"Лабиринт" начнет выдавать документы для страховых компаний 4 августа

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Туроператор "Лабиринт", 2 августа объявивший о приостановке деятельности, начнет выдавать документы, необходимые туристам для обращения в страховые компании, не ранее понедельника, 4 августа.

В сообщении, размещенном на сайте турфирмы, говорится, что до окончания совещания Ростуризма и ассоциации "Турпомощь" со страховыми компаниями никаких документов, кроме загранпаспортов и оригиналов договоров с турагентствами, получить не удастся. Связано это с тем, что на совещании будет решен, в том числе, и вопрос относительно пакета документов, необходимого страховым компаниям от пострадавших.

"О том, что турфирма "Лабиринт" приостановила свою деятельность, нам, сотрудникам, сообщили вчера. Порядок выплат денежных компенсаций опубликован на сайте, этими вопросами занимается страховая компания. Мы же возвращаем паспорта туристам, проводим консультации. Как только у нас появляется информация от наших юристов, от страховой компании, мы оперативно выкладываем ее на сайт", - рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" старший сотрудник отдела маркетинга "Лабиринта" Александр Васильев.

Туристы начали забирать из "Лабиринта" свои загранпаспорта

Как сообщается на сайте Ростуризма, с требованием о выплате страхового возмещения туристам и иным заказчикам необходимо обращаться в ЗАО Страховая компания "Восхождение" по адресу улица Коптевская, 67, офис 309. Телефон страховой - (495) 665-62-21, адрес электронной почты - voshogdeniennov@mail.ru.

Информации о точном количестве туристов, которые купили путевки через "Лабиринт", но улететь никуда не успели, пока нет. Скорее всего, если они не смогут найти деньги на новые путевки в ожидании выплат от страховой компании, их отпуск окажется сорван.

За границей, между тем, находятся около 25 тысяч клиентов "Лабиринта".

"Ситуация, на самом деле, довольно сложная. У туристов, находящихся за границей, нет обратных билетов, кроме того, у многих могут возникнуть и проблемы с проживанием в отеле. Мы, с нашей стороны, делаем все, что можем, организуем рейсы. Вчера организовали пять рейсов, сегодня тоже постараемся сделать все возможное, чтобы туристы вернулись в Россию. Проблема в том, что сейчас выходные. Большое совещание в Ростуризме назначено на завтра, оно состоится в 10.00", - рассказал телеканалу "Москва 24" директор ассоциации "Турпомощь", которая намерена вывозить клиентов "Лабиринта" в Россию, Вячеслав Басов.

Между тем, туристы, оставшиеся на островах Крит, Родос, Кос, Корфу, Санторини, Закинф, а также материковой части Греции, могут рассчитывать на некоторую помощь со стороны группы компаний "Ле Гранд", партнера "Лабиринта". Так, все вывозные трансферы из отелей в аэропорты для туристов турфирмы будут выполняться бесплатно.

Туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей турфирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, а также другие факторы. Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии".

"Лабиринт" принадлежит тому же владельцу, что и "Идеал Тур", которая находится на грани банкротства. В пятницу авиакомпания "Оренбургские авиалинии" временно приостановила сотрудничество с турфирмой из-за ее проблем с финансированием рейсов. Было отменено несколько десятков рейсов.

Напомним, что "Идеал Тур" и "Лабиринт" не стали первыми российскими турфирмами, столкнувшимися с проблемами. 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский туроператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.