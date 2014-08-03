Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03 августа 2014, 12:22

"Турпомощь" и Ростуризм перевезут в Россию клиентов "Лабиринта"

туризм рейсы туристы Лабиринт Турпомощь туроператоры авиа и аэропорты

У офиса "Лабиринта" собрались туристы и представители турагентств

На помощь россиянам, которые не могут вылететь на родину из-за того, что оператор "Лабиринт" приостановил деятельность, придут ассоциация "Турпомощь" совместно с Ростуризмом. Они пообещали перевезти всех клиентов "Лабиринта", находящихся за границей, в Россию, сообщает телеканал "Москва 24".

Ссылки по теме

В настоящее время за рубежом находятся около 25 тысяч российских туристов, ставших клиентами "Лабиринта". 3 августа об отмене пяти рейсов в Россию сообщила авиакомпания Tunisair. Ими должны были лететь клиенты "Лабиринта".

Пострадавшие могут следить за обновлениями на сайте "Турпомощи", где появляется информация о перенесенных рейсах.

Туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей турфирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, а также другие факторы. Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии".

Клиентами оператора "Лабиринт" займутся "Турпомощь" и Ростуризм

"Лабиринт" принадлежит тому же владельцу, что и "Идеал Тур", которая находится на грани банкротства. В пятницу авиакомпания "Оренбургские авиалинии" временно приостановила сотрудничество с турфирмой из-за ее проблем с финансированием рейсов. Было отменено несколько десятков рейсов.

У офиса компании "Лабиринт" в воскресенье собрались туристы и сотрудники турагентств, работавших с приостановившим деятельность оператором. В помещение пускают по 5 человек. Однако руководства "Лабиринта" в офисе нет.

Напомним, что "Идеал Тур" и "Лабиринт" не стали первыми российскими турфирмами, столкнувшимися с проблемами. 16 июля турфирма "Нева" объявила о приостановке деятельности. Причиной в самой фирме назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля объявила о приостановлении своей деятельности и компания "Роза ветров Мир". Причиной приостановки работы туроператора в самой компании называют "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами". 30 июля Санкт-Петербургский туроператор "Экспо-тур" тоже сделал подобное заявление.

Сюжет: Турфирмы: инструкция для путешественников

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать