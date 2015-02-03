Куда отправить своего ребенка летом

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В лагерях, куда на летний отдых отправятся московские дети, планируется сделать шесть тематических смен. Об этом сообщил глава департамента культуры Сергей Капков, передает корреспондент M24.ru.

"С 2014 года Москва полностью изменила философию детского отдыха. Ребенок теперь не просто проводит три недели на свежем воздухе вне города, но получает возможность личного и творческого развития. В лагерях, куда город будет отправлять детей на отдых, планируется сделать шесть разновидностей тематических смен: журналистика, творческое развитие, спортивное развитие, историческое развитие и краеведческие смены", - рассказал Капков.

По его словам, родители сами смогут в интернете выбрать ту смену, куда они хотят отправить своих детей. Капков также напомнил, что в прошлом году 120 тысяч детей получили путевки, оплаченные за счет бюджета.

"В 2015 г. планируем, что количество путевок останется примерно таким же, и для детей в тяжелой жизненной ситуации мы выделим 48,75 тыс. путевок. Это - 100% детей, которые у нас есть в реестре, которые получат возможность отдохнуть", - сказал Сергей Капков.

Он добавил, что совместно с РЖД власти Москвы организовали доставку детей на фирменных поездах. Также впервые специально подготовили вожатых из числа московских студентов.

Краудсорсинг-проект "Московский стандарт летнего отдыха"

Москвичи приняли активное участие в создании единого стандарта детского отдыха. Соответствующие опросы прошли в системе электронных референдумов "Активный гражданин" с 20 января по 2 февраля 2015 года. В опросах приняло участие свыше 200 тыс.человек, было получено 1млн голосов.

В основу стандарта легли рекомендации, появившиеся во время работы краудсорсинг-проекта правительства Москвы. Теперь в ходе серии опросов горожане определят основные требования к детским лагерям. Среди прочего будут рассмотрены вопросы, связанные с инфраструктурой, программами отдыха и условиям проживания.

Во время первого голосования горожане определят перечень спортивных и досуговых объектов, которыми нужно оснастить все детские лагеря. Кроме того, респонденты решат, как будут храниться ценные вещи детей.

Отметим, в краудсорсинг-проекте, посвященном детскому отдыху, приняли участие более 7 тысяч человек. Большинство считает, что на территории лагеря должны быть площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, а также компьютерные залы, парки и летние кинотеатры.

Также, по мнению участников краудсорсинг-проекта, ценности и чемоданы ребят должны находиться в охраняемых комнатах под видеонаблюдением. Однако вопрос о сохранности денег и телефонов остался открытым. Эксперты предлагают установить индивидуальные сейфы.

Весной департамент культуры начнет конкурсный отбор лагерей, где будут отдыхать по программам столичного правительства. Базы отдыха, не отвечающие новому стандарту, не смогут принимать участие в отборе.