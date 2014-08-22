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22 августа 2014, 13:21

Центробанк отозвал лицензию у страховщика "Невы" и "Лабиринта"

туристы лицензии Центробанк Лабиринт ЦБ Нева Восхождение

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк России отозвал лицензию у страховой компании "Восхождение", которая занималась выплатами туристам операторов "Невы" и "Лабиринта", говорится в сообщении, размещенном на сайте регулятора.

Как сообщалось, ЦБ приостановил действие лицензии и ввел временную администрацию в "Восхождение" в конце июля. Это было сделано, чтобы сохранить имеющееся у компании имущество для выполнения обязательств по договорам страхования и требований кредиторов.

Компания, как и ранее, должна исполнить все свои обязательства перед клиентами, в том числе произвести необходимые выплаты. Также страховщик обязан передать обязательства, принятые по текущим договорам и/или расторгнуть их.

Эксперты ранее отмечали, что страховой суммы по турфирме "Нева" не хватит для полной выплаты долгов всем пострадавшим клиентам - сумма по долгам турфирмы составляет 454 миллиона рублей, что гораздо меньше требуемого истцами.

Клиенты турфирмы "Нева" получат компенсации не раньше 2015 года

"Учитывая количество туристов, которые пострадали от неисполнения "Невой" своих обязательств (более 20 тысяч), учитывая тех, кто находится там, учитывая расходы, которые понесет турпомощь на экстренную эвакуацию, сумма ущерба очевидно превысит эту страховую сумму", - сказала председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Галина Гуляева.

За последний месяц российская туриндустрия пережила несколько банкротств крупных компаний. В июле о невозможности выполнить обязательства перед клиентами сообщили петербургский туроператор "Нева", "Роза ветров Мир", "Экспо-тур", а в августе - турфирмы "Идеал-тур" и "Лабиринт", а также группа компаний "Интаэр" и "Нордик стар". При этом всех туристов, нуждавшихся в эвакуации из-за неоплаченных отелей, удалось привезти в Россию только к 12 августа. "Турпомощь" потратила на это около 130 миллионов рублей.

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В то же время следственный комитет заподозрил сотрудников обанкротившихся компаний в мошенничестве – представителям организаций предстоит ответить за незаконные финансовые операции. По мнению следствия, владельцы фирм продавали путевки, зная о неоплаченных счетах и не имея возможности погасить долги. Когда партнеры отказались перевозить и принимать туристов, туроператоры объявили о приостановлении и прекращении деятельности.

В настоящее время за рубежом остаются порядка 8 тысяч туристов. При этом "Турпомощь" может эвакуировать только тех, кто купил полный пакет услуг - билет, отель и прочее. Клиенты компании, которые приобрели авиабилеты, не попадают под действие ассоциации и помочь им может МЧС.

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