Туристы из КНР и Южной Кореи отравились в столичном отеле

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Десять туристов из Китая и восемь из Южной Кореи были госпитализированы в московскую инфекционную больницу № 2 с острым пищевым отравлением, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах столицы.

По его словам, туристы проживали в гостинице на Измайловском шоссе. В минувшее воскресенье они жаловались на боль в животе.

В Египте арестован служащий отеля, где от отравления погибла девочка

Пациенты остаются в состоянии средней степени тяжести. Причина острого отравления сейчас устанавливается санитарными службами.

Напомним, 12 августа в детском оздоровительном лагере "Чехов" в Московской области за медицинской помощью с признаками отравления обратились 46 детей и шестеро взрослых обратились. По данному факту отдел СКР по городу Чехов организовал доследственную проверку.