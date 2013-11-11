Пятьдесят россиян заблокированы на Филиппинах из-за тайфуна "Хайян"

Из-за тайфуна на Филиппинах заблокированы 50 российских туристов

Пятьдесят российских туристов заблокированы в Маниле и других районах Филиппин в результате тайфуна "Хайян", сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на российское посольство.

По данным местных спасателей, всего в зоне стихийного бедствия могут находиться более сотни россиян. Информации о пострадавших и погибших пока не поступало.

Сильнейший тайфун уже уничтожил две провинции в этой стране. Из-за него погибли почти 10 тысяч человек, а более 4 миллионов пострадали. В эпицентре тайфуна скорость ветра превышала 300 километров в час. В настоящий момент тайфун угрожает Вьетнаму. Из северных районах страны эвакуированы более 600 тысяч человек. Закрыты аэропорты и на китайском острове Хайнань.

Для родственников россиян, находящихся на Филиппинах, МЧС РФ открыло "горячую линию". По номеру 8-800-775-17-17 можно уточнить официальную информацию о ситуации в зоне бедствия. Кроме того, Россия готова направить в Филиппины 200 спасателей, в том числе шесть кинологических расчетов для проведения поисково-спасательных операций. В готовность уже приведены шесть самолетов: четыре Ил-76, а также Ан-74 и Ил-62