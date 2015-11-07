Первые самолеты с российскими туристами вылетели из Египта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Порядка десяти самолетов вылетели из Египта после приостановки Росавиацией всех рейсов, следующих в эту страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

Напомним, сейчас в Египте находятся около 80 тысяч туристов из России. Они вернутся в страну с ручной кладью, багаж доставят грузовыми рейсами.

Ранее стало известно, что многие туроператоры предложили своим клиентам заменить поездку в Египет на отдых в Турции. Дворкович также отметил, что 20-30% туристов, запланировавших отдых в Египте, согласны поменять место отдыха.

31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург.