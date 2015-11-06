Багаж российских туристов из Египта доставят отдельно - "Турпомощь"

"Вечер": Запланированные на ночь рейсы в Египет не состоятся

Багаж российских туристов из Египта будет доставляться отдельно от пассажиров, сообщает телеканал "Россия 24".

"У нас есть собственные программы, но это будет похоже на британскую схему, багаж будет эвакуироваться отдельно, пассажирам будет предложено перевести только ручную кладь весом до 10 кг", - сказал телеканалу вице-президент ассоциации "Турпомощь" Дмитрий Горин.

Несколько десятков рейсов в Египет, запланированных на эту ночь, не состоятся, сообщает телеканал "Москва 24".

Директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения аэробуса А321.

Предложение приостановить авиационное сообщение с Египтом одобрил Владимир Путин.

Как сообщил ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин, за аннулированные путевки в Египет российские туристы получат компенсацию, размер которой будет определен позднее.

Кроме того, специальный штаб по организации вывоза российских туристов из Египта создает Ростуризм.