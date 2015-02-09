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Культура

9 февраля, 16:34

У фильма "Пятьдесят оттенков серого" появится два сиквела

трилогии кино Эрика Джеймс

Фото: imdb.com

У фильма "Пятьдесят оттенков серого", снятого по одноименному бестселлеру Эрики Джеймс, выйдут два сиквела на оставшиеся книги трилогии ("На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы"). Об этом сообщает Time.

Международная премьера фильма состоится 11 февраля в рамках Берлинского кинофестиваля. 12 февраля лента выйдет в российский прокат. Стоит отметить, что книжная серия "пятидесяти оттенков" в онлайн-магазине Amazon обошла по популярности "Гарри Поттера".

Напомним, тизер-трейлер к фильму "50 оттенков серого" выложила в сеть поп-певица Beyonce. До этого создатели фильма подогревали интерес публики, выложив сначала постер, а затем - первый кадр из фильма, на котором изображен актер Джейми Дорнан за рулем автомобиля. Именно он сыграет миллиардера Кристиана Грея.

Картина "Пятьдесят оттенков серого", основанная на одноименном эротическом романе британской писательницы Джеймс, выйдет аккурат ко Дню Святого Валентина. Главные роли в картине исполнят: Аарон Тейлор-Джонсон, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и другие.

Фильм расскажет о сложных взаимоотношениях выпускницы колледжа Анастейши Стил и перспективного бизнесмена Кристиана Грея. Он убеждает девушку подписать контракт, который позволит ему контролировать всю ее жизнь. Кроме того, в контракте есть графа о полном его неразглашении. Таким образом, Грей может сделать с Анастейшей все, что только захочет.


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