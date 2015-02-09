У фильма "Пятьдесят оттенков серого" появится два сиквела

Фото: imdb.com

У фильма "Пятьдесят оттенков серого", снятого по одноименному бестселлеру Эрики Джеймс, выйдут два сиквела на оставшиеся книги трилогии ("На пятьдесят оттенков темнее" и "Пятьдесят оттенков свободы"). Об этом сообщает Time.

Международная премьера фильма состоится 11 февраля в рамках Берлинского кинофестиваля. 12 февраля лента выйдет в российский прокат. Стоит отметить, что книжная серия "пятидесяти оттенков" в онлайн-магазине Amazon обошла по популярности "Гарри Поттера".

Напомним, тизер-трейлер к фильму "50 оттенков серого" выложила в сеть поп-певица Beyonce. До этого создатели фильма подогревали интерес публики, выложив сначала постер, а затем - первый кадр из фильма, на котором изображен актер Джейми Дорнан за рулем автомобиля. Именно он сыграет миллиардера Кристиана Грея.

"Пятьдесят оттенков серого" , основанная на одноименном эротическом романе британской писательницы Джеймс, выйдет аккурат ко Дню Святого Валентина. Главные роли в картине исполнят: Аарон Тейлор-Джонсон, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и другие. Картина, основанная на одноименном эротическом романе британской писательницы Джеймс, выйдет аккурат ко Дню Святого Валентина. Главные роли в картине исполнят: Аарон Тейлор-Джонсон, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан и другие. Фильм расскажет о сложных взаимоотношениях выпускницы колледжа Анастейши Стил и перспективного бизнесмена Кристиана Грея. Он убеждает девушку подписать контракт, который позволит ему контролировать всю ее жизнь. Кроме того, в контракте есть графа о полном его неразглашении. Таким образом, Грей может сделать с Анастейшей все, что только захочет.





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