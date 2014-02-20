Корпус ледового дворца "Арена Мытищи" откроется 26 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Корпус ледового дворца "Арена Мытищи" в Подмосковье откроется 26 февраля, сообщает пресс-служба министерства физической культуры, спорта и работы с молодежью Московской области.

В новом здании будет расположен учебно-тренировочный центр, оборудованный современными тренажерами. Центр включает в себя залы для аэробики, бальных танцев, а также фито-бар.

"Дополнительный спортивный корпус рядом с ледовым дворцом "Арена" имеет площадь более 2 тысяч квадратных метров и включает в себя универсальный спортивный и тренажерный залы, помещения для занятий художественной гимнастикой, аэробикой, бальными танцами, фито-бар, медицинский кабинет. Новый спортивный центр будет доступен для инвалидов", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Строительство центра началось в 2011 году. Однако работы несколько раз приостанавливались из-за проблем с финансированием.