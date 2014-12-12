Центр единоборств проведет открытую тренировку для москвичей

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14 декабря в столичном центре единоборств состоится день открытых дверей. Все желающие смогут провести бесплатную тренировку под руководством опытных тренеров.

Гостям предложат попробовать свои силы в каратэ, тайском боксе, греко-римской борьбу и грэпплинге.

Кроме того, специалисты расскажут посетителям об истории различных видов единоборств и проведут экскурсию по клубу.

Возрастных ограничений нет, выйти на ринг попробовать свои силы смогут абсолютно все желающие. Мероприятие пройдет по адресу: Луговой проезд, д. 12, к. 1.