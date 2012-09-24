У женской сборной по спортивной гимнастике сменился тренер

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренер Александр Александров отстранен от руководства женской сборной России по спортивной гимнастике. Вместо него старшим тренером сборной назначен Евгений Гребенкин.

Тренерский совет национальной команды, на котором было принято данное решение, состоялся 24 сентября.

"Решение принимала не федерация, а Родионенко (Андрей и Валентина). Они собрали тренеров. Выступали те тренеры, которые подыгрывают ей. А у нас не принято, чтобы каждый высказывал то, что думает, потому что это будет наказуемо. Все остальные сидели и молчали", - выразил свое мнение РИА Новости Александр Александров.

Напомним, на Олимпиаде в Лондоне гимнастки принесли российской сборной одну золотую, две серебряные и три бронзовые награды. Помимо женской сборной, Александров подготовил к Олимпиаде Алию Мустафину, которая принесла России первое олимпийское золото в спортивной гимнастике с 2000 года. Также российская гимнастка выиграла две личные бронзы - в индивидуальном многоборье и вольных упражнениях, и стала серебряным призером Олимпийских игр в составе женской сборной России.

Однако на московской пресс-конференции личные тренеры некоторых гимнасток заявили, что их воспитанницы не смогли показать более успешного результата как раз из-за того, что у старшего тренера была личная ученица.

"Я не знаю, останусь ли в сборной как личный тренер Алии. Поживем - увидим. Они мне сказали, что теперь я буду ее личным тренером, а старший тренер будет другой", - рассказал Александров.

Позднее государственный тренер национальной команды Валентина Родионенко сообщила, что старшим тренером женской сборной России по спортивной гимнастике назначен Евгений Гребенкин. "У нас невозможно совмещение личного тренера и тренера сборной команды", - подчеркнула она в беседе с агентством.