Валерий Карпин уволен с поста главного тренера "Спартака"

Валерий Карпин. Фото: ИТАР-ТАСС

"Спартак" остался без главного тренера. Занимавший этот пост на протяжении последнего года Валерий Карпин отправлен в отставку, сообщает пресс-служба "красно-белых".

Временно исполняющим обязанности главного тренера "Спартака" назначен Дмитрий Гунько.

Вопрос об отставке Карпина был поставлен советом директоров клуба и владельцем команды Леонидом Федуном после неудачного старта второй половины сезона. "Спартак" набрал лишь одно очко в трех матчах, и его шансы на чемпионство серьезно снизились.

Особенно чувствительным стало поражение в Кубке России от клуба второго дивизиона - "Тосно". Таким образом, "красно-белые" выбыли из борьбы за трофей.

Отметим, что Карпин в ходе пресс-конференции после ничейного матча с "Анжи" заявил, что готов к отставке.

На пост главного тренера "Спартака" рассматривается несколько кандидатур, самыми предпочтительными по версии "Спорт-Экспресса" выглядят шансы Станислава Черчесова.