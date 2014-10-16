"Локомотив" обязали выплатить 1,8 миллиона долларов бывшему тренеру

Фото: ТАСС/Алексей Иванов

Московский "Локомотив" обязали выплатить компенсацию экс-тренеру "железнодорожников" Леониду Кучуку. Бывший наставник "красно-зеленых" получит 1,8 миллиона долларов, сообщает "Р-Спорт".

В четверг Палата по разрешению споров частично удовлетворила иск Кучука к "Локомотиву". Специалист требовал выплатить ему 4 миллиона 861 тысячу евро.

В Палате по разрешению споров посчитали, что договор с Кучуком был расторгнут без уважительной причины, поэтому тренер имеет право претендовать на компенсацию.

Напомним, Кучука отстранили от работы с командой 15 сентября. После этого клубом руководил Игорь Черевченко. Причиной отставки Кучука стала неудовлетворительная игра команды на старте чемпионата и в еврокубках. В частности, "Локомотив" потерпел сокрушительное поражение от кипрского "Аполлона" - 1:4 и вылетел из Лиги Европы.

С 10 октября главным тренером "Локомотива" является экс-наставник "Ростова" Миодраг Божович.