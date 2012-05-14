Новым тренером "Локомотива" станет хорват Славен Билич

Славен Билич. Фото: fclm.ru

Новым главным тренером московского "Локомотива" станет работающий сейчас со сборной Хорватии Славен Билич.

Контракт с нынешним тренером клуба Жозе Коусейру истекает и пролонгирован не будет, сообщает официальный сайт клуба.

"Клуб благодарит Коусейру за проделанную работу и считает, что ему удалось построить хороший фундамент для дальнейшего развития. Мы искренне желаем Жозе удачи в его дальнейшей карьере!", - говорится на сайте "Локомотива".

Славен Билич приступит к работе с московским клубом после чемпионата Европы.

"Я очень рада, что нам удалось подписать контракт с таким сильным и именитым специалистом. Билич является одним из лучших тренеров Европы, и в борьбе за него нам пришлось выдержать серьезную конкуренцию со стороны многих клубов, в том числе из английской премьер-лиги. Не сомневаюсь, что Билич выведет команду на новый уровень и добьется с "Локомотивом" успеха", - заявила президент "Локомотива" Ольга Смородская.