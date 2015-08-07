Виталий Мутко: "Слуцкий - это оптимальный вариант для сборной России"

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал назначение Леонида Слуцкого главным тренером национальной сборной по футболу. По его словам, кандидатура Слуцкого являлась оптимальным вариантом, передает пресс-служба РФС.

"Мы неоднократно говорили, что национальную сборную должен возглавить российский тренер. Учитывая успешную и эффективную работу Слуцкого в ЦСКА, считаю, что именно он является тем специалистом, которому будет по силам выполнить задачу выхода на чемпионат Европы 2016 года", - заявил Мутко.

По его словам, решение было согласовано с руководством ЦСКА и президентом клуба Евгением Гинером.

Сам Слуцкий заявил, что ему был предложен контракт на четыре месяца. "Учитывая сложную ситуацию, в которой оказалась национальная команда, отказаться от предложения я не мог", - подчеркнул тренер.

Стоит отметить, что в истории сборной России по футболу уже бывали случаи совмещения постов, когда тренер одновременно руководил и сборной, и клубом. Так, например, это касается Олега Романцева.

В целом, тот опыт можно считать успешным - под руководством экс-тренера "Спартака" сборная вышла в финальный турнир чемпионата мира 2002 года.

Напомним, предыдущий "босс" сборной итальянец Фабио Капелло был отправлен в отставку в середине июля.

Причиной стало неудачное выступление сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы. На данный момент сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

Стоит отметить, что последним "отечественным" руководителем сборной был Александр Бородюк, который исполнял обязанности главного тренера с 1 января по 9 июля 2006 года.