06 марта 2014, 19:03

Спорт

Михайлов возглавил российскую баскетбольную "молодежку"

Фото: ИТАР-ТАСС

Михаил Михайлов назначен главным тренером молодежной сборной России по баскетболу. Юниорскую сборную (U-18) возглавил Михаил Соловьев, сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола.

Команду, в которой выступают игроки не старше 16 лет будет тренировать Владимир Родионов, а сборную U-14 - Игорь Куделин.

Имена новых наставников молодежных команд назвали в ходе заседания тренерского совета РФБ.

Отметим, что старшим тренером сборной России по баскетболу № на 3 стал Павел Рылло, а резервную команду возглавил Александр Антипов.

