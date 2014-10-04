Миодраг Божович назначен исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива"

Фото: ТАСС/ Коротаев Артем

Миодраг Божович назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Локомотива", сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Президент клуба Ольга Смородская представила черногорского специалиста команде на базе в Баковке, после чего Божович провел первую тренировку.

В последние два года Божович возглавлял футбольный клуб "Ростов", с которым выиграл Кубок России и получил право выступать в еврокубках.

Предыдущим главным тренером "Локомотива" был Леонид Кучук, которого отстранили от работы с командой 15 сентября. После этого командой руководил Игорь Черевченко.

Ранее сообщалось, что назначение Божовича только на пост и.о. главного тренера – формальность, так как пока "Локомотив" не договорился о расторжении контракта с Кучуком.

После девяти туров чемпионата России "красно-зеленые" занимают 9-е место с 12 очками и на 13 баллов отстают от лидера премьер-лиги "Зенита".