04 октября 2014, 22:27

Спорт

Миодраг Божович назначен исполняющим обязанности главного тренера "Локомотива"

Фото: ТАСС/ Коротаев Артем

Миодраг Божович назначен исполняющим обязанности главного тренера московского "Локомотива", сообщается на официальном сайте "железнодорожников".

Президент клуба Ольга Смородская представила черногорского специалиста команде на базе в Баковке, после чего Божович провел первую тренировку.

В последние два года Божович возглавлял футбольный клуб "Ростов", с которым выиграл Кубок России и получил право выступать в еврокубках.

Предыдущим главным тренером "Локомотива" был Леонид Кучук, которого отстранили от работы с командой 15 сентября. После этого командой руководил Игорь Черевченко.

Ранее сообщалось, что назначение Божовича только на пост и.о. главного тренера – формальность, так как пока "Локомотив" не договорился о расторжении контракта с Кучуком.

После девяти туров чемпионата России "красно-зеленые" занимают 9-е место с 12 очками и на 13 баллов отстают от лидера премьер-лиги "Зенита".

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15
тренеры Локомотив Миодраг Божович

