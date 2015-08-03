Имя нового тренера сборной России по футболу назовут на следующей неделе

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Имя нового главного тренера сборной России по футболу назовут на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала "Россия 2" рассказал министр спорта России Виталий Мутко.

Контракт с новым наставником будет рассчитан всего на несколько месяцев, до конца отборочного турнира чемпионата Европы по футболу. Отборочный цикл заканчивается 12 октября. По всей видимости, если наставнику не удастся вывести сборную России на евротурнир, то он будет снят со своего поста.

Вместе с тем, пока неизвестно, кто именно возглавит сборную. Основным кандидатом является тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. Однако он не собирается прекращать работу в клубе, что может стать препятствием для назначения в сборную.

Напомним, предыдущий "босс" сборной итальянец Фабио Капелло был отправлен в отставку в середине июля.

Причиной стало неудачное выступление сборной в отборочном цикле к чемпионату Европы. На данный момент сборная России набрала всего 8 очков и серьезно отстает от австрийцев и шведов. Еще более неприятным является то, что сборная России сумела добиться победы лишь в одном матче – домашней игре с Лихтенштейном. Победа над Черногорией была технической, а с Молдавией разошлись миром – 1:1.

После неудачи с Капелло министерство спорта и Российский футбольный союз больше не рассматривают иностранных тренеров в качестве возможных кандидатов на руководство сборной. Таким образом, новым наставником сборной России будет отечественный специалист.

Стоит отметить, что последним "отечественным" руководителем сборной был Александр Бородюк, который исполнял обязанности главного тренера с 1 января по 9 июля 2006 года.