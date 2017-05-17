Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая 2017, 17:10

Культура

Трейлер фильма "Матильда" номинирован на престижную американскую премию

Фото: Кадр из фильма "Матильда"

Трейлеры к российским фильмам "Коллектор", "Любовь с ограничениями" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премию "Золотой Трейлер". Об этом сообщает ТАСС.

Первый трейлер российского фильма Алексея Учителя "Матильда", созданный Вадимом Худобцом, представлен в двух категориях: "Лучший иностранный музыкальный трейлер" и "Лучший иностранный трейлер мелодрамы".

Кроме того, в списке оказался трейлер Артемия Шевченко к ленте режиссера Дмитрия Тюрина "Любовь с ограничениями". Ролик представлен в категории "Лучший иностранный музыкальный трейлер".

Номинация "Лучший трейлер триллера" досталась промовидео Станислава Иванова для фильма режиссера Алексея Красовского "Коллектор".

[html][/html]

YouTube/Официальные Трейлеры

"Золотой трейлер" – ежегодная кинопремия за достижения в области маркетинга кинопродукции. Премию учредили в 1999 году. Ее вручают за победу в одной из более 70 категорий. Жюри оценивает трейлеры, постеры, рекламные стенды и рекламные кампании фильмов. Церемония награждения традиционно проходит в Лос-Анджелесе.
трейлеры фильм Матильда новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика