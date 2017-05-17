Трейлер фильма "Матильда" номинирован на престижную американскую премию

Фото: Кадр из фильма "Матильда"

Трейлеры к российским фильмам "Коллектор", "Любовь с ограничениями" и "Матильда" номинированы на престижную американскую премию "Золотой Трейлер". Об этом сообщает ТАСС.

Первый трейлер российского фильма Алексея Учителя "Матильда", созданный Вадимом Худобцом, представлен в двух категориях: "Лучший иностранный музыкальный трейлер" и "Лучший иностранный трейлер мелодрамы".

Кроме того, в списке оказался трейлер Артемия Шевченко к ленте режиссера Дмитрия Тюрина "Любовь с ограничениями". Ролик представлен в категории "Лучший иностранный музыкальный трейлер".

Номинация "Лучший трейлер триллера" досталась промовидео Станислава Иванова для фильма режиссера Алексея Красовского "Коллектор".

YouTube/Официальные Трейлеры