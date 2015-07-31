Форма поиска по сайту

31 июля 2015, 12:03

Происшествия

Пассажир метро повредил пальцы при попытке помочь девушке на эскалаторе

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пассажир столичной подземки частично повредил пальцы руки, доставая упавший телефон на эскалаторе, сообщил m24.ru начальник пресс-службы УВД на метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, в 23.20 мужчина ехал по эскалатору на станции "Пушкинская", в это время у стоявшей рядом пассажирки выпал телефон. Он решил помочь поднять гаджет, лежавший около гребенки эскалатора, но ему повредило руку.

Сотрудники УВД на метро вызвали медиков, которые поставили диагноз "частичная ампутация второго и третьего пальцев правой руки". Молодой человек был доставлен в больницу.

травмы пассажиры эскалаторы чп

