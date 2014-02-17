Российскую фристайлистку Марию Комиссарову отправили лечиться в Мюнхен

Фото: ИТАР-ТАСС
Вчера российская фристайлистка Мария Комиссарова, которая получила серьезную травму позвоночника во время тренировки на олимпийской трассе ски-кросса в Сочи, специальным авиарейсом перевезена для продолжения лечения в Германию, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.
Российские врачи оказали спортсменке весь необходимый объем медицинской помощи на данном этапе.
Для прохождения дальнейшего лечения по решению родственников она направлена в клинику немецкого Мюнхена, специализирующуюся на лечении такого рода повреждений.
