17 февраля 2014, 01:11

Происшествия

Российскую фристайлистку Марию Комиссарову отправили лечиться в Мюнхен

Фото: ИТАР-ТАСС

Вчера российская фристайлистка Мария Комиссарова, которая получила серьезную травму позвоночника во время тренировки на олимпийской трассе ски-кросса в Сочи, специальным авиарейсом перевезена для продолжения лечения в Германию, сообщает пресс-служба Федерации фристайла России.

Российские врачи оказали спортсменке весь необходимый объем медицинской помощи на данном этапе.

Для прохождения дальнейшего лечения по решению родственников она направлена в клинику немецкого Мюнхена, специализирующуюся на лечении такого рода повреждений.

