16 сентября 2014, 15:03

Происшествия

В аэропорту Домодедово пассажир покончил с собой, прыгнув с третьего этажа

В аэропорту Домодедово мужчина упал с 3 этажа и погиб

В столичном аэропорту Домодедово пассажир покончил жизнь самоубийством, прыгнув с третьего этажа, сообщила M24.ru директор по внешним связям авиаузла Дарья Коршунова.

Инцидент произошел в международном терминале аэропорта, обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. Дарья отметила, что на место случившегося незамедлительно прибыли медики и полиция.

По словам родственников погибшего, у него были суицидальные наклонности.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу не смогли предоставить оперативный комментарий.

