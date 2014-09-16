В аэропорту Домодедово пассажир покончил с собой, прыгнув с третьего этажа

В аэропорту Домодедово мужчина упал с 3 этажа и погиб

В столичном аэропорту Домодедово пассажир покончил жизнь самоубийством, прыгнув с третьего этажа, сообщила M24.ru директор по внешним связям авиаузла Дарья Коршунова.

Инцидент произошел в международном терминале аэропорта, обстоятельства трагедии выясняют правоохранители. Дарья отметила, что на место случившегося незамедлительно прибыли медики и полиция.

По словам родственников погибшего, у него были суицидальные наклонности.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу не смогли предоставить оперативный комментарий.