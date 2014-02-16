Евгений Плющенко отказался от показательных выступлений в Сочи

Фигурист Евгений Плющенко не будет принимать участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Сочи, запланированных на 22 февраля, сообщил менеджер спортсмена Ари Закарян.

По его словам, прославленному чемпиону выступить не позволяет здоровье. Кроме того, стало известно, что коммерческий тур спортсмена перенесли на неопределенный срок, передает телеканал "Москва 24".

15 февраля его жена Яна Рудковская заявила, что прощальный тур Плющенко "Шоу чемпионов и друзей", который должен был начаться 3 марта, перенесен.

По ее словам, на восстановление у ее мужа уйдет не меньше месяца.

Напомним, 13 февраля Евгений Плющенко снялся с одиночных соревнований по фигурному катанию. Спортсмен получил травму на разминке и не смог выступить с короткой программой.

Таким образом, фигурист стал 2-кратным олимпийским чемпионом.

Свое первое золото Плющенко выиграл в 2006 году в Турине. А в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2010 году в Ванкувере он выиграл серебряные медали.