Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 февраля 2014, 15:33

Происшествия

Евгений Плющенко отказался от показательных выступлений в Сочи

Евгений Плющенко отказался от показательных выступлений в Сочи

Фигурист Евгений Плющенко не будет принимать участие в показательных выступлениях на Олимпиаде в Сочи, запланированных на 22 февраля, сообщил менеджер спортсмена Ари Закарян.

По его словам, прославленному чемпиону выступить не позволяет здоровье. Кроме того, стало известно, что коммерческий тур спортсмена перенесли на неопределенный срок, передает телеканал "Москва 24".

15 февраля его жена Яна Рудковская заявила, что прощальный тур Плющенко "Шоу чемпионов и друзей", который должен был начаться 3 марта, перенесен.

Ссылки по теме


По ее словам, на восстановление у ее мужа уйдет не меньше месяца.

Напомним, 13 февраля Евгений Плющенко снялся с одиночных соревнований по фигурному катанию. Спортсмен получил травму на разминке и не смог выступить с короткой программой.

Таким образом, фигурист стал 2-кратным олимпийским чемпионом.

Свое первое золото Плющенко выиграл в 2006 году в Турине. А в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и в 2010 году в Ванкувере он выиграл серебряные медали.

Сюжет: Дневники Олимпиады
травмы Олимпиада-2014 завершение карьеры Евгений Плющенко

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика