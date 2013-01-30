Москвичи выберут новый цвет городских автобусов

Москвичи могут сами выбрать, какого цвета будут городские автобусы. Опрос по выбору цветовой гаммы проводит департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Жителям столицы предлагают ответить на вопрос: "Автобусами какого цвета вы бы охотнее всего пользовались?" и выбрать один из представленных цветов: синий, желтый, белый, красный или зеленый.

Кроме того, единый цвет может приобрести и весь наземный общественный транспорт Москвы. Столичные власти скоро попросят горожан оценить эту идею.

Как ранее рассказал заместитель мэра, глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, вместо маршруток в столице появятся комфортабельные автобусы. Их оборудуют кондиционерами, системой ГЛОНАСС и покрасят в единый цвет. На частных автобусах смогут ездить льготники, а также обладатели электронных кошельков.

На этих автобусах будут использоваться все виды проездных. При этом все автобусы будут проверять контролеры, а высадка пассажиров будет производиться только на остановках.

Напомним, что ранее департамент транспорта заявил о намерении перекрасить в единый цвет все официальные такси. Предполагается, что цвет машин будет желтым.