На Маросейку, Покровку и Пятницкую улицы возвращаются автобусы

Фото: m24.ru / Александр Авилов

На Маросейку, Покровку и Пятницкую возвращаются автобусы номер Н3 и номер 25, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры . Транспорт не ходил из-за работа по реконструкции улиц.

Изменения в маршруте движения автобуса номер Н3 отменяются в ночь на 30 августа. В период реконструкции улиц он вместе Маросейки и Покровки следовал по Садовому кольцу и Николоямской улице.

Автобус номер 25 уже 25 августа начал вновь ходить на Пятницкой. Ранее его маршрут пролегал по улице Большая Ордынка.

Собянин открыл пешеходную зону на улицах Покровка и Маросейка

Напомним, что новая пешеходная зона на улицах Покровка и Маросейка открылась 25 августа. Теперь с Красной площади через открытые для туристов Спасские ворота можно дойти до Садового кольца практически исключительно по пешеходным улицам. Таким образом, у москвичей и гостей столицы появляется новое пространство для прогулок, для общения.

Организация пешеходной зоны на Покровке и Маросейке стала очередным примером комплексного подхода к обустройству московских улиц. Проект превратил улицы с 3-4 полосами одностороннего движения шириной от 11,4 до 14,9 метров в комфортное пространство для автомобилистов и пешеходов. Проезжую часть сузили до 7-10 метров, оставив 2-3 полосы для автотранспорта, а тротуары расширили до 3,6-4 метров и вымостили гранитом.

Где появятся новые пешеходные зоны

Кроме того, на пешеходной зоне установили новые фонари, вазоны, урны, велопарковки, убрали с фасадов зданий и уличного пространства 465 линий кабеля и демонтировали 540 незаконных вывесок. Фасады 111 особняков, в том числе памятников культурного наследия, отремонтировали за счет городского бюджета и средств собственников. 19 построек оборудовали художественной подсветкой. Благоустроены не только сами улицы, но и территории 56 прилегающих к ним дворов.

Покровка и Маросейка Старая московская улица Покровка была названа в честь расположенной на ней церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Садех, хотя сам храм разобрали уже более двух столетий назад. В XVII веке отрезок в начале Покровки превратился в отдельную улицу, которая получила название Маросейка в честь расположенного на ней Малороссийского подворья. Маросейка до наших дней сохранила "дипломатический характер", но теперь здесь находятся посольства Белоруссии и Армении. Маросейка и Покровка ценны тем, что представляют собой почти нетронутый временем уголок старой московской застройки. Здесь уцелели небольшие двухэтажные домики и городские усадьбы, известные московские церкви. На улицах находится 48 объектов культурного наследия, взятых под государственную охрану.

Старая московская улица Покровка была названа в честь расположенной на ней церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Садех, хотя сам храм разобрали уже более двух столетий назад. В XVII веке отрезок в начале Покровки превратился в отдельную улицу, которая получила название Маросейка в честь расположенного на ней Малороссийского подворья. Маросейка до наших дней сохранила "дипломатический характер", но теперь здесь находятся посольства Белоруссии и Армении. Маросейка и Покровка ценны тем, что представляют собой почти нетронутый временем уголок старой московской застройки. Здесь уцелели небольшие двухэтажные домики и городские усадьбы, известные московские церкви. На улицах находится 48 объектов культурного наследия, взятых под государственную охрану.



На Пятницкой улице пешеходная зона открылась чуть раньше - 22 августа.

Реконструкция Пятницкой улицы началась в июне, для этого движение по ней было перекрыто. В рамках реконструкции проезжую часть улицы сузили до двух полос, тротуары расширили до 6 метров и вымостили гранитной плиткой. На тротуарах установили новые опоры наружного освещения, скамейки, устроили 18 велопарковок.

Сергей Собянин открыл новую пешеходную зону на Пятницкой улице

По Пятницкой проложили велодорожку шириной 2,4 метра и протяженностью 1,2 км - от Садового кольца до Климентовского переулка. Кроме того, в рамках реконструкции улицы отремонтировали фасады 84 домов, а на 17 зданиях, расположенных на первой линии, установили архитектурно-художественную подсветку.

Также на Пятницкой собираются запустить электробус - троллейбус со складывающимися "рогами".

Пятницкая улица Пятницкая улица является одной из самых длинных в Замоскоречье – ее длина составляет 1,8 километра. 66 зданий, расположенных на Пятницкой, взяты под государственную охрану как памятники архитектуры. Стоит отметить, что здесь расположен уникальный памятник архитектуры барокко XVIII века - Храм святого Климента. Кроме того, в одном из доходных домов на Пятницкой проживал и работал писатель Лев Толстой. А на пересечении Пятницкой с улицей Валовая расположена типография, издательство и торговый дом Ивана Сытина.

Пятницкая улица является одной из самых длинных в Замоскоречье – ее длина составляет 1,8 километра. 66 зданий, расположенных на Пятницкой, взяты под государственную охрану как памятники архитектуры. Стоит отметить, что здесь расположен уникальный памятник архитектуры барокко XVIII века - Храм святого Климента. Кроме того, в одном из доходных домов на Пятницкой проживал и работал писатель Лев Толстой. А на пересечении Пятницкой с улицей Валовая расположена типография, издательство и торговый дом Ивана Сытина.

Как ранее сообщал M24.ru, в прошлом году были благоустроены три пешеходные зоны в районе Замоскворечье: на Тверском проезде, а также на Никольской улице и Большой Дмитровке. Кроме того, работы проводились на Крымской набережной и территории парка искусств МУЗЕОН.

До конца 2014 года в столице появится примерно 100 километров маршрутов для пешеходов. В планах столичных властей создание маршрута от площади Гагарина до Киевского вокзала, который станет самой длинной пешеходной зоной Европы. Также есть проекты 36 территорий для пеших прогулок за пределами Центрального округа.