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24 декабря 2014, 21:47

В новогоднюю ночь изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

В связи с проведением праздничных мероприятий 31 декабря и 1 января изменятся маршруты наземного общественного транспорта, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Изменения будут действовать с 18.30 31 декабря до окончания мероприятий 1 января.

Так, отменяется остановка "Зарядье" в обоих направлениях для троллейбусов №2, 12, 16, 33. Автобусы № 25 будут следовать от Нагорного бульвара до улицы Балчуг. С 19.30 троллейбусы №1 и 33 будут ходить до кинотеатра "Ударник"; №2 - от конечной станции "Фили" до метро "Александровский сад"; №12 - от больницы МПС до Белорусского вокзала; №16 будет работать с возможными задержками движения при проведении фейерверка.

Кроме того, автобусы №12 будут курсировать от дворца спорта "Мегаспорт" до Белорусского вокзала; №Н11 проследуют по двум участкам: "Шереметьево-1" - Белорусский вокзал и улица Озерная - кинотеатр "Ударник". При этом на участке от Белорусского вокзала до кинотеатра "Ударник" автобусы ходить не будут.

Автобус №Н2 при следовании от улицы Беловежская с Арбатской площади поедет по улицам Знаменка, Моховая, Воздвиженка и далее своим маршрутом. Автобусы также не будут ходить по участку от Никитского бульвара до Боровицкой площади.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января из-за праздничных мероприятий в центре Москвы перекроют движение на девяти улицах.

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Больше всего ограничений будет на Тверской улице. Ее перекроют в трех местах. Также изменится схема движения на Моховой улице, Охотном ряду, Петровке, Ильинке, в Театральном проезде, Рахмановском переулке, на Москворецкой и Кремлевской набережных.

Подземка и общественный транспорт в Новый год и на Рождество будут работать дольше. В ночь с 31 декабря на 1 января и с 6 января на 7 января метро будет открыто для пассажиров до двух часов, самые востребованные маршруты "Мосгортранса" будут ходить до трех часов.

Добавим, что в общей сложности в столице в новогоднюю ночь состоится 1500 мероприятий. В частности, в рамках фестиваля "Лучший город зимы" на одной из главных улиц Москвы будет большое шоу, новогодняя диско-ночь до 3.00.

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